Bouwen langs de Waal blijft veilig dankzij betere fundering: ‘Geen last van lagere grondwaterstand’

Kwestie van Dirk Monopoly spelen met buitenland­se studenten die een kamer zoeken: ‘We houden nu al van Nijmegen’

NIJMEGEN - Goeie God, wat haatte ik als student de introductieperiode. Net toen ik op het punt stond om wat persoonlijkheid te ontwikkelen, trokken anderen een rood shirt met 37 sponsoren over m’n hoofd. Lekker achter de kudde aanslenteren en opdrachten uitvoeren die al jaren hetzelfde zijn. Het doel is elkaar leren kennen, maar eigenlijk is iedereen alleen maar met zichzelf bezig.

17:29