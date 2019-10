Bouwers eisen noodwet voor stikstof, anders volgen mogelijk acties

Zoektocht naar mooiste nieuwe gebouw van Nijmegen gestart

13:35 NIJMEGEN - Wat is het mooiste, meest innovatieve of duurzaamste gebouw van Nijmegen dat in de afgelopen twee jaar is opgeleverd? Dat is de vraag die Het Architectuurcentrum Nijmegen probeert te beantwoorden. De inschrijvingen voor de tweejaarlijkse Architectuurprijs zijn vanaf nu geopend.