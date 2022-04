Bouwexplosie in de Waalsprong: met megahijskranen stampen honderden bouwvakkers ‘stadje’ uit de grond

Oeps! Duitser probeert parkeerga­ra­ge in te rijden via de ingang voor voetgan­gers

Een automobilist heeft zich gisteren vastgereden in de voetgangersingang van de parkeergarage Kelfkensbos in het centrum van Nijmegen. Kennelijk had hij de aanwijzingen van zijn navigatiesysteem iets te letterlijk genomen.

