Boxen van garagepark Malden zijn populair bij beleggers

Naar verwachting rond 1 maart opent de vierde Gelderse vestiging van GaragePark. Nummer drie, in Nijmegen, is met 93 garageboxen wat groter en kwam vorige week in gebruik. De onderneming bouwde inmiddels meer dan vierduizend boxen op zo’n veertig locaties.

Je kunt ze gebruiken om simpelweg je huisraad in op te slaan, maar ook als uitvalsbasis van een webwinkel of zelfs als werkplek van een zzp’er met een schilder- of timmerbedrijf. Je huurt ze voor minimaal een jaar. ,,Gevaarlijke stoffen mag je er niet opslaan. Roken is er eveneens niet toegestaan”, aldus woordvoerder Esther van Dok van GaragePark. ,,Maar binnen mag je best een cirkelzaag gebruiken, als je maar een beetje rekening houdt met je omgeving. Detailhandel is er niet toegestaan.”