Grote drukte bij Frans Bauer op de Waalkade; feestpleinen trekken veel publiek

Dit is waarom het elke avond knalt na Matrixx at the Park, terwijl Vierdaagse­fees­ten af wil van vuurwerk

NIJMEGEN - Het traditionele vuurwerkspektakel op zondag moet in de toekomst vervangen worden door een milieuvriendelijk alternatief, vindt de organisatie van de Vierdaagsefeesten. Maar: na afloop van Matrixx at the Park knalt het nog wél avond aan avond vanuit het Hunnerpark. Waarom mag dat dan nog wel?

19 juli