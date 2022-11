Hardrijders gespot vanuit de ruimte: gemeente treft maatregelen

De meeste mensen zijn zich er niet van bewust als ze een bestemming invoeren in hun navigatiesysteem of app op de telefoon: vanaf het moment dat ze de motor starten en gaan rijden, activeren ze hun gps.



En registreren minstens 24 satellieten in de ruimte waar ze zijn. Moderne, elektrische auto's doen het sowieso, of er nou wel of niet gebruik wordt gemaakt van navigatie.