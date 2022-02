Kritiek op kijkcijferkanon: ‘Beeld van de Romeinen in tv-serie ‘Het verhaal van Nederland’ klopt niet!’

Parkeren in West en bij de Waalhaven voortaan niet meer gratis: ‘Dit slaat door’

NIJMEGEN - Bewoners van een deel van Nijmegen-West zeggen overvallen te zijn over de invoering van betaald parkeren in de wijk. Ook het parkeerterrein bij de Waalhaven, waar dagelijks honderden forenzen de auto parkeren, is sinds deze week niet meer gratis.

9 februari