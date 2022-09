Paul is na 41 jaar klaar met zijn boekhandel in Nijmegen: ‘Mensen eisen steeds meer, het plezier is op’

column marcel rözing Ik denk er sterk aan het logo van De Gelderlan­der op mijn rug te laten zetten

Er was een Rus die Ivan heet en die in deze krant met een tattoo van de Radboud Universiteit verscheen. Ik zag Ivan op zijn basisschool in Nizjni Novgorod of in Rostov aan de Don, dromend van een leven als professor in een ander, vrijer land dan het zijne.

