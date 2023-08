Zelfscankassa maakt razendsnelle opmars: ‘Klanten vinden tassencontroles vreselijk’

Afrekenen, maar waar doe je dat? Team Zelfscan of Team Kassa?

Na Engeland is Nederland een goeie tweede met de invoering van zelfscankassa’s. Dat gaat razendsnel nu. Zeker in supermarktland. Sommige klanten begínnen er niet eens aan, zeggen ze. Anderen omarmen de doe-het-zelf-kassa. Ben je Team Zelfscan of Team Kassa? En waarom?