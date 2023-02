Bram who? Wie is die drummer uit Ooij die aanschuift bij U2?

Nijmegen trekt zich deels terug uit ODRN, Heumen is daar boos om: wat is er aan de hand?

Nijmegen trekt zich deels terug uit omgevingsdienst ODRN, de instantie die onder meer bouwvergunningen verleent namens gemeenten in de regio. Buurgemeenten Heumen en Berg en Dal zijn niet blij. Wat is er aan de hand? Zes vragen en antwoorden over de kwestie.