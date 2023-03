Brand in winkelpand in het centrum van Nijmegen

Omstanders op afstand

De brand trok veel bekijks van het winkelend publiek. Omstanders werden op ruime afstand gehouden, volgens een ooggetuige in verband met explosiegevaar door gasflessen in het pand. Het is nog niet duidelijk waar en hoe de brand is ontstaan. Niemand raakte gewond.



Volgens een woordvoerder van de brandweer was de brand snel onder controle. ,,Er was één iemand in het pand aanwezig, maar diegene is zelf naar buiten gekomen. We kijken nu nog in de omliggende panden of de gevaarlijke stof koolstofmonoxide aanwezig is.”