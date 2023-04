Brand maakt Cherié (68) en Terence (71) dakloos, maar voorrang op huurhuis? Vergeet het maar: ‘Het voelt oneerlijk’

FC Emmen en NEC missen kans op kans en schieten met gelijkspel weinig op

NEC heeft al voor de veertiende keer dit seizoen gelijkgespeeld in de Eredivisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer creëerde in de uitwedstrijd tegen FC Emmen ook zonder de geblesseerde spelmaker Oussama Tannane heel wat kansen, maar gescoord werd er niet: 0-0. Voor FC Emmen betekende dat wel weer een kostbaar punt in de strijd tegen degradatie.