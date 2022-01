Bruls geraakt door fatshaming met 'dikke bal gehakt’ in uitzending Op1: ‘En zo’n Gommers lacht ook nog’

Bruls had een brief naar het programma geschreven nadat een Haagse vuurwerkhandelaar eind november aan tafel de voorzitter van het Veiligheidsberaad had uitgemaakt voor ‘dikke bal gehakt’. Bruls vond het zeer te betreuren dat niemand aan tafel de man aansprak op de fatshaming.

De Nijmeegse burgemeester is als voorzitter van het Veiligheidsberaad vaak te zien in journaals en talkshows. Omdat hij zichtbaar is, krijgt hij vaak kritiek. Bijvoorbeeld in mails. In een eerder interview met De Gelderlander zei hij hierover: ,,Soms gaat het om grove beledigingen over mijn gewicht of uitstraling. Als het alleen over de persoon gaat en niet over de inhoud, druk ik op delete.’'

Walgelijke afbeeldingen

In november werd hij op de korrel genomen door de organisatie Nederland in Verzet. Die kondigde een demonstratie aan in Nijmegen en beeldde op de posters Bruls af met een varkenskop. De burgemeester heeft hier niet op gereageerd maar alle Nijmeegse wethouders en raadsleden spraken zich uit tegen deze ‘walgelijke afbeeldingen'.

Liever ingegrepen

De EO-woordvoerder meldt over het voorval tijdens de talkshow: ,,Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana hebben de heer Bruls uitgelegd hoe zij de uitspraken hebben beleefd. Tijdens de uitzending werd ingeschat dat de uitlatingen niet ver over de grens gingen. Achteraf gezien hadden ze liever wel ingegrepen en spijt het hen zeer dat dit voorval hem zo heeft geraakt.”

Bruls bekende dinsdagochtend in een interview met Mischa Blok op NPO Radio 1 dat het incident hem erg had geraakt: ,,Ik zag het later terug en dacht: die man kan blijkbaar niet beter. Maar degenen die hem een podium geven, de presentatoren die hem niet tegenspreken en zo’n Diederik Gommers die gaat zitten lachen ook, dat vind ik niet goed.”

