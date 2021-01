Bruls na ‘rustige’ nacht: ‘Kabinet, pak nu door met algeheel vuurwerkverbod’

,,Als je nu als kabinet nu al uitspreekt dat je voortaan met de jaarwisseling geen vuurwerk mag afsteken, ontneem je vuurwerkhandelaren het alibi groot te gaan inslaan", aldus Bruls. ,,Iedereen die nu nog wat thuis had liggen, heeft dat nu bovendien wel verschoten, dus dat kan volgend jaar ook niet meer worden gebruikt. Dus laten we nú doorpakken met een landelijk verbod. Dat is ook een veel krachtiger signaal dan lokale maatregelen.”

Poll Nu doorpakken en voortaan een algeheel vuurwerkverbod in Nederland Ja, het is me prima bevallen dat het rustiger was

Nee, door corona heb ik er begrip voor, maar daarna moet vuurwerk terugkomen.

Nee, dat werkt toch niet. Kijk maar hoeveel vuurwerk er toch nog afging. Nu doorpakken en voortaan een algeheel vuurwerkverbod in Nederland Ja, het is me prima bevallen dat het rustiger was (35%)

Nee, door corona heb ik er begrip voor, maar daarna moet vuurwerk terugkomen. (40%)

Nee, dat werkt toch niet. Kijk maar hoeveel vuurwerk er toch nog afging. (25%)

Brandwonden

Bruls is voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad van voorzitters van veiligheidsregio's: ,,Met een meerderheid van hen heb ik deze oproep al eerder gedaan bij het kabinet. Afgelopen nacht bewijst voor mij dat een verbod werkt. In de hele veiligheidsregio hebben zich, naar ik begrijp, maar tien mensen met brandwonden gemeld bij de zorg. Dat is echt weinig in vergelijking met andere jaren.”

Vuurwerk als wapen

Nijmegen had, net als bijvoorbeeld buurgemeente Heumen, zelf al een vuurwerkverbod ingesteld, nog vóórdat er vanwege de coronadruk op de zorg een landelijk verbod kwam. ,,Zelf ben ik een paar jaar geleden omgegaan", zegt Bruls. ,,Tijdens de jaarwisseling blijft drankgebruik de grootste oorzaak van problemen, maar met het vuurwerk ontneem je mensen wel hun ‘wapens’.”

Het grootste deel van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid beleefde een relatief kalme oud & nieuw. Alleen in het Rivierengebied was het op veel plaatsen onrustig. In Nijmegen rukte de brandweer in totaal 25 keer uit, volgens Bruls minder dan de helft van de inzet van vorig jaar: ,,Maar het blijft een absurd groot getal, natuurlijk. Als de brandweer dit elke nacht moest doen, zou iedereen helemaal doordraaien.”