Bruls: Oranje straks weer gewoon in de kroeg te bekijken, maar geen megaschermen

Nederland gaat in sneltreinvaart open. Sportwedstrijden spelen, grotere groepen huis ontvangen, tot laat in de avond naar de horeca: vanaf volgende week zaterdag mogen we bijna alles weer, zo maakt het kabinet vanavond vermoedelijk bekend. Maar hoe zit het dan met Oranje, vragen supporters zich af? Voetbal kijken in de kroeg is tot nu toe verboden. Gaat straks het land van het slot gaat, maar moeten we het EK nog steeds verplicht vanuit huis volgen?