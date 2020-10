Bruls over ‘zorgelijke situatie’: Een korte, hevige lockdown of lange winter vol stevige maatregelen

Student houdt orde in de klas terwijl de docent vanuit huis lesgeeft

20 oktober NIJMEGEN - Nijmeegse middelbare scholen zetten sinds een paar weken studenten in om orde te houden in de klas. Terwijl een docent in quarantaine vanuit huis via een beeldverbinding lesgeeft, zitten de leerlingen onder toezicht van een student in een lokaal op school.