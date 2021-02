Bruls slaat alarm: er wordt véél te weinig getest op corona

Deze week zei hij in de gemeenteraad: ,,Bij twijfel moeten mensen zich altijd laten testen. Het is jammer als dit niet gebeurt. Door te weinig te testen, blijft inzicht achterwege om de coronacrisis zo goed mogelijk te kunnen bestrijden.’’

Cijfers van de GGD Gelderland-Zuid bevestigen dat er sinds kerst steeds minder mensen naar de teststraten komen. ,,Een landelijk beeld, onze regio is geen uitzondering’’, laat een woordvoerder weten. Op het coronadashboard met het aantal testen per dag is de neerwaartse trend duidelijk te zien. Op bijvoorbeeld 22 december wilden in deze regio een kleine 3000 mensen weten of ze corona hadden. Dat was op 5 januari ruim 1900, op 31 januari nog maar 718.