Bruls weer onder vuur om weigeren horecavergunning, ondernemer zou ‘van slecht levensgedrag’ zijn

Een ondernemer uit Groesbeek wil daar in het stadsdeel Lindenholt met zijn bedrijf Alpenkaan B.V. een horecabedrijf beginnen maar krijgt geen vergunning. Dat heeft volgens de burgemeester met zijn verleden te maken. De man zou van ‘slecht levensgedrag’ zijn. Oftewel: omdat hij in het verleden foute dingen heeft gedaan, komt hij niet in aanmerking voor een vergunning.

Tussen januari 2020 en januari 2021 zat aan de St. Agnetenweg een pizzeria-shoarmazaak die veel klachten veroorzaakte, stelt de gemeente. De Groesbekenaar had daar volgens de burgemeester mee te maken. Er zou ook een illegaal gokcafé naast hebben gezeten dat op last van Bruls is verzegeld.

De ondernemer uit Groesbeek wordt verder door de burgemeester beschuldigd van overtreding van de Opiumwet. Hij was in 2018 in een woning van zijn broer waar een wietkwekerij werd aangetroffen. Verder wijst de burgemeester op een veroordeling tot een werkstraf voor een mishandeling in 2013.

Mishandeling

De Raad van State keek kritisch naar de overtreding van de Opiumwet. De zaak is geseponeerd door het Openbaar Ministerie en van betrokkenheid bij hennepteelt is niet gebleken. Verder is de mishandeling langer geleden dan de vijf jaar die in de regel wordt teruggekeken bij een vergunningsaanvraag.

,,Wat blijft er dan nog over”, vroeg een van de staatsraden aan de gemachtigde van de burgemeester. Die wees op de tientallen klachten over het horecabedrijf.

Volgens advocaat Ben Bos was het horecabedrijf toen echter dicht. Het hele pand stond leeg. Dat in maart 2020 het pand aan de St. Agnetenweg 42/44 is verzegeld klopt, aldus de advocaat. Maar met die exploitatie hadden de Groesbekenaar en zijn besloten vennootschap niets te maken.

Slecht levensgedrag

In augustus bepaalde de Raad van State in een andere zaak dat de burgemeester de horecavergunning moest teruggeven aan de exploitant van café Dukenburg. Ook die was beticht van slecht levensgedrag. In juli bepaalde de Raad van State nog dat de vergunning voor cafetaria-pizzeria ’t Ackertje aan de Horstacker terug moest.

Of Bruls nu opnieuw wordt teruggefloten door de Raad van State zal moeten blijken. De uitspraak volgt over enkele weken.