Bruls wil 1,5 meter terug en coronabewijs op werkvloer, FNV zeer bezorgd en horeca onthutst

FNV maakt zich volgens haar grote zorgen over de gevolgen die een wetswijziging kan hebben. De vakbond krijgt naar eigen zeggen nu al signalen van personeel dat op eigen kosten naar huis wordt gestuurd, omdat het geen groen vinkje kan tonen. En van sollicitanten die vanwege dat laatste niet worden aangenomen. Jong spreekt van ‘indirecte vaccinatiedwang’.



,,Stel nou dat een wijziging van de wet, via een heel zorgvuldig traject, in gang wordt gezet. Dan kan dat ook weer de deur openzetten voor een verdere aantasting van de grondrechten. Werkgevers willen al veel langer weten of iemand ziek is, ziek is geweest of bijvoorbeeld kanker heeft gehad, omdat zij dan een groter risico lopen op uitval.”



Burgemeesters als Bruls kunnen hun aandacht wat Jong betreft beter richten op onder meer laaggeletterden die nog niet goed zijn geïnformeerd over de coronavaccinatie en daarom nog geen prik hebben gehad. ,,Het is niet dat ik zijn wens niet begrijp, die krijgen we ook wel terug via een deel van onze eigen achterban. Er gaat alleen een hele wereld achter schuil die goed moet worden beschouwd en van alle kanten moet worden belicht.”