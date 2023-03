Bruls zet punt achter ‘turbulent’ voorzitterschap Veiligheidsberaad: ‘Ik heb geprobeerd rust te bewaren’

Toen Bruls in 2018 voorzitter werd, wisten maar weinig mensen van het bestaan van het overlegorgaan. Vier keer per jaar kwam het gezelschap van 25 burgemeesters bijeen om met elkaar te praten over samenwerking op het gebied van onder andere hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat veranderde allemaal in februari 2020 toen corona uitbrak.

Gezicht van de crisis

Tot die tijd was zijn rol als voorzitter vooral een nevenfunctie, naast zijn baan als burgemeester van Nijmegen. Daarna werd hij, als vertegenwoordiger van alle veiligheidsregio’s van Nederland, een belangrijk gezicht van de crisis. ,,Ineens was ik voorzitter van een orgaan dat dagelijks in het nieuws kwam.” Het was de start van een turbulente periode.

Het beraad trad op als schakel tussen landelijke beleidsmakers en regionale handhavers, en adviseerde het Outbreak Management Team. Ten tijde van corona kwam het gezelschap wekelijks bijeen en schoven regelmatig ministers aan. ,,Het ging niet alleen meer over beleid, maar ook over concrete vragen, zoals hoeveel mensen bij een uitvaart aanwezig mochten zijn.”

Duidelijke taal

Na zo'n vergadering was het Bruls die de pers te woord moest staan. Hij kreeg veel kritiek te verduren, want niet iedereen was het altijd eens met de aangekondigde maatregelen. ,,Ik heb geprobeerd de rust te bewaren en duidelijke taal te gebruiken. Want dat is wat ik heb geleerd; in een crisis zo duidelijk mogelijk zijn en niets vertellen wat je niet waar kan maken. Ik denk dat dat aardig is gelukt. Althans, dat kreeg ik van veel mensen te horen. Zelfs toen ik op vakantie was.”

Volledig scherm Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht, wordt de nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad. © ANP / ANP De 57-jarige bestuurder was het niet altijd eens met de beslissingen die het OMT nam. Na de strenge lockdown in de winter van 2020 en de avondklok in januari 2021, pleitte het Veiligheidsberaad voor een exitplan. Bruls ging de barricade op om mensen een stip op de horizon te geven. Een stapsgewijs plan om uit de lockdown te komen. ,,Uiteindelijk heeft het kabinet zo'n plan gemaakt. Ik denk dat wij daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. Als burgemeester heb je nauwe contacten in je eigen regio en weet je wat de ervaringen, gevoelens en meningen zijn.”

Nieuwe voorzitter

Vandaag is de laatste vergadering onder het bewind van de CDA-politicus. Bruls kon niet herkozen worden omdat hij zijn maximale termijn als voorzitter van het beraad heeft volgemaakt. Wouter Kolff (VVD), burgemeester van Dordrecht, neemt het stokje van hem over en buigt zich met zijn collega's over een ander groot thema: de opvang van vluchtelingen. ,,Ik heb alle vertrouwen in Wouter.”



Bruls mag dan na vandaag geen voorzitter meer zijn, hij blijft wel lid van het Veiligheidsberaad. Dat geeft hem de mogelijkheid om weer meer tijd te steken in zijn rol als Nijmeegse burgervader. ,,Dat was de keerzijde van corona. Ik kon in mijn eigen regio niet op hetzelfde niveau dingen oppakken zoals ik gewend was om te doen. Terwijl er nog genoeg werk ligt. Ik heb zin om daarmee aan de slag te gaan.”

