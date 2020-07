Bruls zinspeelt op landelijk verbod trekkerprotesten: ‘Wispelturige boerenacties zijn risicovol’

Politie onderzoekt in brand gestoken auto die was achtergela­ten in Nijmegen

8:06 NIJMEGEN - Een achtergelaten auto is in de nacht zaterdag op zondag in brand gestoken op de Ackerbroekweg in Nijmegen. Hulpdiensten kregen rond 2.30 uur een melding. De politie was al eerder ter plaatse en heeft een bluspoging gedaan, waardoor erger is voorkomen.