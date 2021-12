Brutale kruimeldief gaat zelfs op het politiebureau nog op dievenpad

Wat is het mooiste en meest innovatie­ve gebouw van Nijmegen?

NIJMEGEN - In Nijmegen wordt volop gebouwd. Maar welk pand is het mooiste, meest duurzame of meest innovatieve dat in 2020 of 2021 is opgeleverd? In januari reikt Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) aan deze pareltjes van de stad de tweejaarlijkse Architectuurprijzen uit.

1 december