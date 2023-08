Burendag in Nijmegen: deze gratis activiteiten kun je doen

Gert (57) ‘was dol op’ kunstenaar Rob, nu zit hij vast en is Rob dood: 'Hij lag laveloos op straat’

Eindelijk leek z'n leven de goede kant op te gaan. De aan alcohol verslaafde Gert (57) was volgens zijn omgeving dolblij met Rob (60), een kunstenaar uit Nijmegen die hem in huis nam. Toch zit hij nu vast, verdacht van betrokkenheid bij Robs dood. Wat is er misgegaan? Deze site sprak met goede bekenden van verdachte Gert, die nog in shock zijn.