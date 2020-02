Burgemeester Bruls: ‘Bedelaar verdient meer dan ik’

Waarmee hij niet wilde zeggen dat al 100 procent zeker is dat er groen licht komt voor een bedelverbod.



,,Dat is wat we nu onderzoeken. We kijken of het zou kúnnen helpen tegen de overlast.” Bruls benadrukte ter nuancering dat maar een kleine groep voor ellende zorgt. ,,We moeten niet iedereen over één kam scheren.”



De burgemeester zei verder dat hij niet de illusie had dat alleen een bedelverbod zou volstaan als oplossing voor de overlast van dak- en thuislozen in de binnenstad. ,,Het meest gebaat zijn we als deze mensen een ander levenspad inslaan.”