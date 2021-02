Burgemeester Bruls beëindigt te drukke campagnebijeenkomst van Baudet in Nijmegen, bekeuringen voor uitdelen flyers

Opvallend meer coronado­den in verpleeg­hui­zen in Zuid-Gelderland en Brabant: ‘Dit vraagt om nader onderzoek’

24 februari NIJMEGEN - In het zuiden van Gelderland en in Noord-Brabant zijn in de verpleeghuizen opvallend meer mensen overleden aan corona dan in het midden en oosten van Gelderland. Doorgaans sterft een op de vijf verpleeghuisbewoners door een coronabesmetting, maar die aantallen lopen in het zuiden van onze regio op tot meer dan een op de vier.