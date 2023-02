Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal wil weer aan de slag: voelt zich slachtoffer van hetze

Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal is in zoverre hersteld dat hij op 27 februari zijn werkzaamheden weer wil hervatten. Dat heeft hij gemeld aan de politiek en het personeel op het gemeentehuis.

Begin december legde Slinkman zijn werkzaamheden neer vanwege al langer spelende gezondheidsproblemen. Zijn taken werden overgenomen door locoburgemeester Erik Weijers en de overige wethouders. Als voorzitter van de gemeenteraad trad Hans Peters (Kernachtig Groesbeek), de nestor van de raad, aan.

Slinkman wil eind deze maand rustig aan beginnen en zijn aanwezigheid in het gemeentehuis in de weken daarna opvoeren naar fulltime. Niet alleen gezondheidsklachten zorgden ervoor dat hij gas terug moest nemen. Het ‘langdurige politieke gedoe’ zoals hij dat noemt, heeft daar zeker geen positief effect op gehad.

Rotte vis

Dat langdurige politiek gedoe slaat op een integriteitskwestie, die in april vorig jaar ontstond nadat het CDA-raadslid Wim Bakker insinueerde dat Alex ten Westeneind (Lokaal!) zich nog vóór de vorming van een coalitie – dus ten onrechte – had uitgegeven als wethouder. Slinkman deed onderzoek en pleitte Ten Westeneind vrij.

Maar de rapen waren gaar toen Slinkman kritiek op zijn onderzoek kreeg. Dat zou te summier zijn. In de hitte van de strijd zou hij Bakker voor rotte vis (‘gladjanus’) hebben uitgemaakt. De fractieleiders van de vijf oppositiepartijen deden daarop in Arnhem over de handelwijze van de burgemeester hun beklag bij de commissaris van de koning, John Berends. Bakker informeerde ook het Openbaar Ministerie over de zaak. Slinkman zelf - hij wil verder niet reageren - is van mening dat er een hetze tegen hem gevoerd wordt.

De kwestie sudderde in besloten vergaderingen voort. In december werd de Nijmeegse hoogleraar Hansko Broeksteeg (staatsrecht en gemeenterecht) erbij gehaald om de politiek van advies te dienen.

Vervolgens werd het recherchebureau Hoffmann, gespecialiseerd in onderzoek naar fraude en integriteitsschendingen, aangetrokken om te kijken wat er nou precies aan de hand is. Hoffmann werd gevraagd om vóór 31 december met een advies (wel of geen aanvullend diepgravender onderzoek) te komen, maar die tijd bleek te krap.

‘Op korte termijn’

De afgelopen weken zijn verschillende spelers in de kwestie door de rechercheurs van Hoffmann gehoord. Volgens een zegsman van de gemeente wordt het advies van Hoffmann ‘op korte termijn’ verwacht. Of dat nog deze week is, kan hij niet zeggen. Het is de bedoeling dat in eerste instantie het presidium (vergadering van de fractievoorzitters) van het advies van Hoffmann op de hoogte gebracht wordt en vervolgens de gemeenteraad.