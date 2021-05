Buurt kijkt lachend toe hoe man met fietsketting bewusteloos wordt geslagen en zwijgt dan

Light-ver­sie Vierdaagse­fees­ten in de maak: veel horecaon­der­ne­mers willen last minute iets organise­ren

19 mei NIJMEGEN - Zo stil als het vorig jaar was in de Vierdaagseweek zal het dit jaar niet zijn in Nijmegen. Verschillende organisaties werken aan kleinschalige concerten en optredens. Op de rol staan onder meer een alternatief voor het Valkhof Festival, jazzconcerten in Brebl en ook horecapleinen hebben plannen klaarliggen om snel iets op te zetten in de derde week van juli.