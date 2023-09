Buurt machteloos tegen spoorherrie in de diepe nacht: ‘Heel veel gezinnen moeten met de ramen dicht gaan slapen’

Whisky: de geliefde ‘boerenjon­gens­drank’ heeft nu zijn eigen club in Malden

Er zijn zeker 3500 whiskymerken in de wereld. Er is dus genoeg te bespreken én proeven voor de leden van Streah, de Maldense whiskyclub die deze week is opgericht: ,,Het blijft natuurlijk gewoon gerst, water en gist.”