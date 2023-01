Carnaval in Nijmegen op de schop: uitstootvrije optocht zonder wagens

Zonnepane­len of vloerisola­tie? Ook Nijmeegse VvE’s kunnen straks geld lenen voor energie­maat­re­ge­len

NIJMEGEN - Zonnepanelen aanleggen, vloer- of gevelisolatie aanbrengen of het huis verwarmen met een warmtepomp: ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen binnenkort bij de gemeente Nijmegen geld lenen voor zulke energiemaatregelen. Nijmegen is daarmee een van de eerste gemeenten in Nederland.

17 januari