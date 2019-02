Carnavalszanger Harry Wesselink mag niet naar Jinek en is woest: ‘Te gek voor woorden’

Adviesbu­reau: Nijmegen kan eigen warmtebe­drijf oprichten tegen monopolie Nuon

17:40 NIJMEGEN - Nijmegen zou een eigen, gemeentelijk ‘warmtebedrijf’ kunnen oprichten. Om ervoor te zorgen dat de energie in de stad in de toekomst duurzaam én betaalbaar is voor inwoners. En om de monopoliepositie van Nuon bij het huidige warmtenet te doorbreken.