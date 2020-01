Cel geëist voor ‘doodschop’ Zutphenaar tijdens Nijmeegse Vierdaagsefeesten

Handelska­de Nijmegen: ‘Prachtige wijk maar het verkeer is onveilig’

17:21 NIJMEGEN - De Handelskade mag dan architectonisch een pareltje zijn, voor de bewoners is het een wijk met mankementen. De ontsluiting is onveilig, het is een rommeltje met fietsen en het inzamelen van afval loopt ook niet goed, is hun klacht.