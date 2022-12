Chauffeur van vuilniswagen heeft schuld aan ongeval waarbij studente (20) stierf: hij had tien seconden maar zag haar niet

Échte aandacht voor de familie van ernstig zieke of overleden patiënten: CWZ doet het al een halve eeuw

NIJMEGEN - In het Nijmeegse CWZ-ziekenhuis is altijd, al 50 jaar lang, iemand aanwezig om familieleden op te vangen bij ernstige ziekte of overlijden. De wijze waarop het CWZ dat doet, bestaat 25 jaar en is uniek in Nederland.

7 december