Chauffeurs buurtbussen zijn intimidatie door lijnbuscollega’s zat: ‘Rot op. Jullie horen hier niet thuis’

met video Oude Waal is veranderd in sekshotel en kraamkamer voor bedreigde zwarte stern

De Oude Waal is veranderd in een sekshotel en kraamkamer voor de zwarte stern. Medewerkers van Staatsbosbeheer en vrijwilligers van de visclub De Oude Waal legden woensdagochtend tientallen kleine vlotten in het water, waar de vogels de komende weken op kunnen paren en nestelen.