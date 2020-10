Chauffeurs in angst om overvolle studentenbussen: ‘Dit is spelen met vuur, gaan wij per bus het coronavirus bezorgen?’

Overvolle bussen zijn in corona-tijd geen typisch Nijmeegs probleem. Reizigersorganisatie Rover ziet in het hele land bussen en treinen ‘waar de ruimte beperkt is’. Vooral in studentensteden is het vaak dringen, zegt een woordvoerder. ,,Neem Wageningen, waar je net als in Nijmegen een universiteit hebt. Daar lopen de voertuigen ook geregeld vol.” Volgens vakbond FNV zien chauffeurs dat naast lijn 10 in Nijmegen onder meer ook de buslijnen 352 en 51 tussen Wageningen en Arnhem regelmatig ‘propvol’ zitten.