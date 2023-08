Chill! Drutense en Deestse jongeren krijgen ‘kjoeps’ en kunnen eindelijk officieel hangen

Met oproep 'Lijkt wel alsof we een koppelbu­reau zijn begonnen': Vierdaagse­fees­ten helpt verloren liefdes elkaar terug te vinden

Je hebt er goed op los geflirt tijdens de Vierdaagsefeesten, maar bent vergeten telefoonnummers uit te wisselen met je droomman of -vrouw. Er is een kans dat je jouw liefde nu terugvindt in een van de vele oproepjes die Stichting Vierdaagsefeesten ontvangen heeft. ,,Het lijkt wel of we een koppelbureau zijn begonnen.”