Cillessen dicht bij terugkeer in Oranje: ‘Frans Hoek heeft iets anders tegen mij gezegd, maar ik heb mijn principes’

Voor Nijmeegse EK-ganger Mike Foppen heeft elke afstand zijn schoonheid: ‘Maar de 5 kilometer ligt me het best’

Topatleet Mike Foppen komt dit weekeinde in actie op de EK indoor. De 26-jarige Nijmegenaar hoopt na een drukke tijd, met veel wedstrijden, in Istanbul nog een keer te kunnen pieken. ,,Als de finale een tactische race wordt, is er van alles mogelijk.”