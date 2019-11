Conducteur slaat alarm, trein op station Nijmegen ontruimd

,,Bij het binnen- of uitrijden van het station is een persoon gevallen’’, vertelt woordvoerder Iwan Jacobs van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. ,,Een andere passagier schrok daar zo van dat het leek alsof deze onwel werd. Op dat moment had de conducteur te maken met twee mensen in de trein die onwel leken te zijn geworden. Daarop heeft deze medewerker alarm geslagen.’’



Gevolg was dat de Veiligheidsregio de situatie opschaalde naar grip 1, waarbij wordt uitgegaan van een levensbedreigende situatie. Volgens Jacobs is de bewuste trein ontruimd, en is er in ieder geval een begin gemaakt met het ontruimen van het station. ,,Al snel bleek het loos alarm. Beide betrokken passagiers zijn op het station nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.’’



Dat hulpdiensten massaal richting incident zijn gedirigeerd, is bij een dergelijke melding standaard procedure zo legt Jacobs uit. ,,We wisten alleen dat er twee mensen onwel zijn. Verder was er vooral veel onduidelijk, ook over hoe groot de eventuele impact op de omgeving zou zijn. Daarom worden op dat moment alle disciplines opgeroepen en komt de communicatie tussen de diverse hulpdiensten in één hand te liggen.’’