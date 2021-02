Coronabeleid ligt weken stil om onbetrouwbare besmettingscijfers door ‘sneeuwlockdown’

Overburen Ton fantaseert over de lege kerk tegenover zijn huis: ‘Ik had er wel iets moois van willen maken als ik het bouwbe­drijf nog had gehad. Een restaurant of zo’

7 februari Direct uitzicht op de overburen? Dat levert gewild of ongewild een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Deze week: Ton Giesbertz (75) woont in een mooi appartement tegenover de Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk aan de Hatertseweg in Nijmegen.