Coronapil komt naar Nederland: mogelijk kan je vanaf november al een receptje krijgen

Op deze coronavari­ant hebben vaccins nog weinig vat, en hij duikt nu op in Gelderland

De zogeheten XBB-variant van het coronavirus, die hard rondgaat in het Aziatische Singapore, is in september ook voor het eerst in Nederland vastgesteld. In Gelderland. Deze variant lijkt veel minder vatbaar voor vaccins. ,,Dan zeg je toch even: ‘oei’”, zegt de Nijmeegse arts-microbioloog Bert Mulder.

16 oktober