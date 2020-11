Coronaregels ‘verwarrend en willekeurig’: opa en oma mogen wel op bezoek komen, maar het hele gezin niet naar hen

Coronapa­tiën­ten CWZ veel vaker overge­plaatst dan tijdens eerste golf, zodat gewone zorg kan blijven doorgaan

3 november NIJMEGEN - Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen plaatst veel vaker dan bij de eerste pandemiegolf coronapatiënten over naar andere ziekenhuizen in heel Nederland. Dit weekend werden per ambulancebus nog vier patiënten ineens ‘verhuisd’ naar Roermond.