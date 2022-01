Coronavirus raast hard rond onder tieners, dus raken ook vakkenvullers besmet: ‘Vullen het ene gaatje met het andere’

Drie, vier medewerkers die zich afmelden omdat ze in quarantaine moeten vanwege een besmetting in het gezin. Voor het Albert Heijn-filiaal aan de Groenestraat in Nijmegen is het elke dag weer puzzelen om de roosters rond te krijgen en de schappen gevuld. Zeker in Nijmegen is, met ruim 1100 besmettingen in de afgelopen twee dagen, het aantal jongeren met corona groot.