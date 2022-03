Coup in de raad: Nijmeegse kiezers stemmen massaal op vrouwen

Ook in de skatehal en de autogarage kun je je stem uitbrengen

NIJMEGEN - Er valt de komende dagen weer wat te kiezen in Nijmegen. En die keuze betreft niet alleen de 376 kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad, maar ook de plek waar je als kiezer gaat stemmen. Wil je een vakje rood maken in het café, de skatehal of de autogarage, of ga je liever naar de kerk, het voetbalstadion of het ziekenhuis?

14 maart