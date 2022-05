Crash van peperdure Jaguar in Nijmegen blijkt botte pech; ‘besturingsfoutje’, zegt de politie

‘Geen reden om uit te gaan van ander scenario’

Alle inzittenden zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand raakte gewond. De schuur die aan het huis vastzit, raakte zwaar beschadigd.



De auto werd volgens de politie bestuurd door een man van 37 uit Nijmegen. De bestuurder was mogelijk niet de eigenaar van de auto, maar dat kan de politie niet bevestigen. ‘Of iemand ook de eigenaar is van een voertuig, daar spreken we ons nooit over uit.’



De politie steekt ook geen tijd meer in een onderzoek naar de toedracht, zegt een woordvoerder. ‘Voor ons is er geen reden om uit te gaan van een ander scenario dan dat van een bedieningsfout.’



Beelden van het incident: