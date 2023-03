‘Daar zaten we, stil en een beetje verdrietig’

Teddy Vrijmoet nieuwe voorzitter van Quiet: ‘Als je het zelf goed hebt, moet je een ander helpen’

Stichting Quiet Nijmegen, de organisatie die zich inzet voor mensen die in armoede leven, heeft een nieuwe voorzitter: Teddy Vrijmoet. ,,Dit is iets moois wat ik met plezier ga doen”, zegt ze. De organisatie is blij met haar vanwege haar bestuurlijke ervaring en grote netwerk.