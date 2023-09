Dak gaat eraf en er komen 450 woningen: dit gedateerde winkelcentrum krijgt een miljoenen make-over

met video Auto total loss na brand in Simon Stevin­straat: mogelijk sprake van brandstich­ting

De brandweer is zondagavond uitgerukt naar de Simon Stevinstraat in Nijmegen nadat er een melding was gemaakt van een autobrand. Hoewel het vuur snel onder controle was, kon de brandweer niet voorkomen dat de auto total loss raakte.