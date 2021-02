Dakloze Jarek stierf op weg naar zijn zwangere dochter een gruwelijke dood in Nijmeegs tentenkamp: 10 jaar cel

ARNHEM / NIJMEGEN - Een 33-jarige man uit Polen is dinsdag veroordeeld tot 10 jaar cel voor de doodslag op zijn landgenoot Jarek, die jarenlang als dakloze in Nijmegen verbleef. De officier van justitie had twee weken geleden geen 10, maar 12 jaar cel geëist tegen Adrian W.

De politie vond het 53-jarige slachtoffer op 20 juli 2019 na een tip in de verlaten bosjes, waar tot kort daarvoor ongeveer vijf thuislozen in tentjes bivakkeerden. Hij was gesmoord en gewurgd en had sporen van talloze stompen, slagen of schoppen, onder andere talloze breuken van ribben en wervels.

Volgens de rechtbank staat op grond van getuigenverklaringen vast dat de 33-jarige dat geweld moet hebben toegepast. De suggestie dat anderen geweld op Jarek uitoefenden, nadat de 33-jarige alleen een klap en een schop had gegeven en was weggegaan, wordt niet gesteund door sporen.

Ruzie na drinkgelag

Na een avond waarop veel was gedronken in het geïmproviseerde kampje, zou ruzie zijn ontstaan. Jarek verbleef de laatste tijd met zijn vriendin in Antwerpen, maar wilde de Vierdaagsefeesten in Nijmegen meebeleven, op doorreis naar zijn dochter in Polen die zwanger was.

In het Nijmeegse tentenkampje in de bosjes ontstond zou ruzie zijn ontstaan over de vriendin van Jarek, die belangstelling aan de dag legde voor de 33-jarige.

Huilend bekend aan broer van tipgever

De verdachte had later huilend aan de broer van de tipgever verteld dat hij zwaar was doorgedraaid en het slachtoffer misschien had doodgeslagen. Hij is dezelfde zaterdagavond aangehouden in Rotterdam, waar hij de vrouw op de trein zou hebben willen zetten naar Antwerpen.

De vrouw is een tijdje gevolgd, en zei tegen undercover-agenten die haar een lift gaven dat ze getuige was geweest bij een moord.

De 33-jarige had bloed van Jarek op zijn broek en liet zijn eigen dna achter rond de hals van Jarek.