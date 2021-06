Dakloze tekenaar Erik bont en blauw geslagen in Nijmeegs park: ‘Het ging ze om 50 euro’

Toch een beetje Vierdaagse­fees­ten? Matrixx at the Park gaat wél door; tenminste...

17 juni NIJMEGEN - Matrixx at the Park gaat door: van zaterdag 17 tot en met vrijdag 23 juli kan iedereen losgaan in het Nijmeegse Hunnerpark zonder mondkapjes of anderhalve meter. Bezoekers moeten wél een toegangstest of vaccinatiebewijs laten zien. Kaartjes kosten 17.50 euro of meer en de verkoop start vanavond om 19.00 uur.