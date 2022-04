Daklozen kunnen tóch blijven in dag- en nachtopvang De Flet, ook meer bewoners welkom

De nieuwe skyline van Nijmegen: hoogste punt woontoren Havenkade bereikt

NIJMEGEN - Een mijlpaal is gehaald in het nieuwbouwproject De Havenkade aan de Weurtseweg: het hoogste punt van de woontoren is bereikt. Het gebouw is ruim 70 meter hoog en moet begin volgend jaar 57 nieuwbouwappartementen gaan opleveren. De nieuwe skyline van Nijmegen krijgt steeds meer vorm.

