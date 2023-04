‘Dan alle pers en media verbieden’

Nijmege­naar gaat vier maanden de cel in na seks met bewustelo­ze collega in Boxmeer

Een 22-jarige Nijmeegse fastfoodmedewerker had in februari 2021 seks met een bewusteloze collega, op de slaapkamer van zijn ouderlijk huis in Boxmeer. Hij beschaamde daarmee op grove wijze haar vertrouwen en lichamelijke integriteit. Die conclusie trok de rechtbank dinsdag in Den Bosch. De verdachte kreeg een celstraf van acht maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.