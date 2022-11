Dancefestival Herfstdrift veroorzaakt stroom aan klachten: ‘Hoorde alleen maar bonke-bonke-bonk’

NIJMEGEN - Van het tweedaagse dancefestival Herfstdrift is vrijdagavond en zaterdagochtend een stroom aan klachten binnengekomen over gebonk en geluidsoverlast bij het officiële meldpunt van milieuklachten van de provincie Gelderland. Ook op Twitter werd door diverse Nijmegenaren geklaagd.

De tientallen meldingen over het harde volume vanaf het Vasim-terrein in Nijmegen-West kwamen onder meer vanuit Bottendaal, Willemskwartier, Nijmegen-Oost maar ook uit het nieuwe stadsdeel Noord. De eerste meldingen werden rond 20.30 uur vrijdagavond gedaan en dat ging door tot aan het slot van de eerste festivalavond om middernacht

Bonke-bonke-bonk in Bottendaal

Eén van de melders van vrijdagavond is Geert Geenen, bewoner van de wijk Bottendaal. ,,Wat een pokkeherrie was dat”, vertelt hij de volgende dag. ,,Ik wist eerst niet wat het was, hoorde alleen maar bonke-bonke-bonk. Tijdens de Vierdaagse heb ik dat zelfs nog nooit meegemaakt. Op Twitter zag ik dat meerdere mensen er last van hadden dus heb ik het ook maar gemeld. Er waren trouwens ook anderen, mensen die dicht in de buurt wonen, die juist nergens last van hadden.”

Eén van de twitteraars die melding maakte van het lawaai door Herfstdrift is Twan Teunissen. ‘Kan iemand Drift in Nijmegen iets zachter zetten?’ vroeg hij vrijdagavond. Diverse andere twitteraars reageerden daarop met zinsnedes als ‘Inderdaad, niet normaal’ en ‘Precies mijn gedachten’.

‘Bizar hard', vervolgt Teunissen op Twitter. ‘Echt, Vierdaagse in mijn huis is stiller. En de wind staat niet eens deze kant op. Ik denk dat ik dit feestje met oordoppen in niet eens zou trekken’.

Alleen wat gedreun

Buurtbewoner Eddy Sluiter (,,ik ben zelfs de directe buurman van het festival”) heeft juist nauwelijks last gehad van de eerste festivalavond op vrijdag. ,,We hadden een jonge logé en die is niet eens wakker geworden. Natuurlijk was er wel een dreun, maar het is maar een paar keer per jaar zo’n feest hier. Dat vinden we prima.

Het was ook vroeg afgelopen, rond middernacht. We kregen van tevoren keurig een brief waarin bij voorbaat al excuses werden aangeboden voor eventuele overlast. En we konden tegen gereduceerd prijs een kaartje krijgen, maar dat hebben we niet gedaan. Het is niet zo onze muziek.”

